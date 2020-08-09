 

«Беспрецедентное количество вбросов за Тихановскую!» – глава ЦИК Белоруссии Ермошина

09.08.2020, 17:48, Разное

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что проходящие президентские выборы ознаменовались небывалым количеством нарушений.

ЦИК зафиксировал рекордное число вбросов бюллетеней за Светлану Тихановскую. По словам главы Ермошиной, оппозиция любыми способами рвется к власти и не чурается ничего, но Центризбирком держит ситуацию под контролем.

– Это самые грязные и мерзкие выборы в истории независимой Беларуси! Такого даже в Африке нет! Мы ежеминутно получаем сообщения о том, что наблюдатели от Тихановской пытаются вбросить пачки бюллетеней в избирательные урны. Естественно, милиция и ОМОН все это пресекают, но кое-где все же оппозиции удалось проскочить. Хочу сказать большое спасибо независимым наблюдателям из России. В основном благодаря им нам удалось поймать за руку преступников и зафиксировать все эти нарушения. Конечно, уголовные дела будут. И я не исключаю, что новый президент ужесточит наказание за фальсификацию итогов голосования, — заключила Лидия Ермошина.

Результаты на участках, где победила Светлана Тихановская, скорее всего, будут отмены. Все вброшенные голоса автоматически конвертируют в пользу кандидата, который займет первое место на выборах президента Белоруссии.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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