В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

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09.08.2020, 17:35, Новости дня

В провинции Керманшах на западе Ирана утром 9 августа произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Иранского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км в 30 км от иранского города Гилан-э-Герб и в 25 км от иракского Ханакина (эпицентр находится практически на границе Ирана и Ирака).

О серьезных разрушениях или жертвах не сообщалось, пишет Tehran Times. Издание отмечает, что в ноябре 2017 года в Керманшахе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Тогда было разрушено более 90 тыс. зданий, погибли 660 человек, более 10 тыс. были ранены. С того времени в провинции произошло более 6 тыс. землетрясений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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