Портленд: демонстранты устроили пожар в здании полицейского профсоюза

09.08.2020, 17:32, Новости дня

Пожар в здании полицейского профсоюза в Портленде, штат Орегон, побудил власти квалифицировать ситуацию как гражданские беспорядки и оттеснить демонстрантов от офисов. Агрессивные демонстрации в городе продолжились вопреки ожиданиям, что ситуация успокоится после того, как федеральные агенты покинули Портленд более недели назад.

Полиция заявила, что во время попыток оттеснить толпу из нескольких сот человек у здания Полицейской ассоциации Портленда пострадали три офицера. Двое из них были госпитализированы, но позднее выписаны.

Ранее днем и вечером, по сообщениям местных СМИ, акции протеста проходили в нескольких парках города.

Участники одной из них пришли к зданию полицейской ассоциации, которое находится в 8 километрах к северу от здания федерального суда, которое ранее было объектом еженощного насилия. Полицейская ассоциация Портленда – это профсоюз, представляющий членов городского бюро полиции.

Группа демонстрантов ворвалась в здание, устроила пожар и усугубляла ситуацию, когда полиция объявила о гражданских беспорядках после 23:30, сообщила полиция. На появившихся видеозаписях, в том числе сделанных одним из журналистов, а также камерами наблюдения, видны дым и пламя внутри здания.

Полицейские выстроились в шеренгу и использовали светошумовые гранаты и дымовые шашки, чтобы заставить демонстрантов отойти на несколько кварталов. Большинство людей разошлись к двум часам ночи, сообщила полиция.

Акции на этой неделе были значительно скромнее по числу участников, чем многотысячные скопления людей, которые в течение двух недель июля собирались каждый вечер в знак протеста против присутствия федеральных агентов, направленных администрацией Трампа для защиты здания федерального суда.