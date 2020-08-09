 

В Нагасаки отметили 75-ю годовщину атомной бомбардировки

09.08.2020, 17:32, Новости дня

Японский город Нагасаки в воскресенье отметил 75-ю годовщину атомной бомбардировки на церемонии у грандиозной Статуи мира, в ходе которой мэр города и люди, пережившие атаку, призвали мировых лидеров добиваться запрета ядерного оружия.

В 11:02 по местному времени участники церемонии замерли в минуте молчания, чтобы почтить память более 70-тысяч человек, которые погибли, когда американский бомбардировщик B-29 сбросил на город бомбу «Толстяк» на основе плутония-239 весом 4,5 тонны.

«Как страна, испытавшая на себе ужасы атомного оружия, мы призываем: пожалуйста, подпишите Договор о запрете ядерного оружия и позаботьтесь о его ратификации в кратчайшие сроки», – заявил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ.

«Кроме того, пожалуйста, изучите план по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, в Северо-Восточной Азии. Пожалуйста, всегда придерживайтесь мирных принципов Конституции Японии, включая решимость не развязывать войну», – добавил он.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возложил венок к мемориалу памяти жертв и выступил с речью, в которой напрямую не упоминал договор.

«Трагедия Нагасаки и Хиросимы и страдания, причиненные их жителям, никогда не должны повториться. Будучи единственной страной, которая испытала на себе воздействие атомного оружия во время войны, мы сохраняем неизменной свою миссию – шаг за шагом направлять вперед усилия международного сообщества по созданию мира без ядерного оружия», – сказал Абэ.



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