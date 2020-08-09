Путин лишил высших офицеров армии каракулевых шапок

09.08.2020, 17:30, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил России.

«Шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации», – говорится в указе главы государства на портале нормативно-правовых актов.

Уточняется, что согласно указу, каракулевые шапки для военнослужащих будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров.

Напомним, в конце апреля Минобороны предложило заменить форму высшим офицерам Вооруженных сил России. В частности, теперь офицерам нужно будет носить меховые шапки, а генералам и полковникам шапки шьют из облагороженной овчины, отмечается в приказах министра обороны и документе «Об описании предметов военной формы одежды военнослужащих вооруженных сил».