Светлану Тихановскую встретили овациями на избирательном участке

09.08.2020, 17:23, Разное

Светлана Тихановская считается главной соперницей Александра Лукашенко. Это единственный кандидат от оппозиции, которому доверяют многие жители Белоруссии.

Тихановская проголосовала на 21-м участке, который располагается в школе №137 на улице Калиновского в Минске. Как сообщает РИА Новости, кандидата в президенты встречали овациями несколько сотен людей.

Тем временем супруга незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало Вероника, которая активно поддерживает Тихановскую, сбежала из страны. Она опасается, что ее арестуют. Согласно информации от инсайдера, Вероника испугалась за себя после ошибочного задержания Марии Колесниковой. Последнюю перепутали с некой блондинкой. “С кем еще могли перепутать Колесникову?”, – намекнул источник.

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Публикация от Вероника Цепкало (@veronica.tsepkalo) 2 Авг 2020 в 2:55 PDT

Штаб Виктора Бабарико сообщил, что Вероника Цепкало сейчас находится в Москве, где и проголосует. Ее супруг ранее тоже покинул Белоруссию вместе с сыновьями. Валерий также боится, что его арестуют.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что не уверен в своей победе на выборах. Президента Белоруссии ранее цитировали “Дни.ру”.