Белорусская оппозиция просит силовиков отказаться от поддержки Лукашенко

09.08.2020, 17:23, Разное

На вечер 9 августа белорусская оппозиция анонсировала массовые акции протеста. Накануне в Минск были введены дополнительные силы милиции, горожане заметили армейские колонны.

Оппозиция призывает силовиков переходить на свою сторону и не подчиняться приказам Александра Лукашенко. Так, телеканал Belsat опубликовал обращение человека, который работал в правоохранительной системе до 2016 года. Мужчина напомнил, что при нынешней власти народ доведен до бедственного положения.

Также обращение к силовикам было опубликовано на ютуб-канале “Наш Дом”. Журналист Ольга Карач попросила милицию, ОМОН и армию не помогать Александру Лукашенко и не применять силу против мирных граждан. В свою очередь главред портала “Хартия 97” Наталья Радина назвала приказы Александра Лукашенко незаконными.

Оппозиционный телеграм-канал “Баста!” напомнил, что белорусы уже не верят в честные выборы, поэтому выходят на акции протеста. “Вы бьетесь не за ту сторону”, – обращается анонимный автор к милиции и ОМОНу.

На Площади Победы идут задержания велосипедистов.

Военные задерживают велосипедистов! pic.twitter.com/X2wcbDDosE

— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 7, 2020

9 августа Белоруссии проходят президентские выборы. На 14 часов по московскому времени явка превысила 65%. Наибольшая зафиксирована в Гомельской области, наименьшая – в Минске. Центризбирком республики назвал выборы состоявшимися, поскольку на участки для голосования пришли более половины избирателей.

Утром 9 августа белорусы начали сообщать о сбоях в работе интернета. Люди не могли воспользоваться популярными мессенджерами, оказались недоступными некоторые новостные ресурсы.