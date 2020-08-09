Не хватает бюллетеней: Явка на выборах президента Белоруссии достигла 73 процента

09.08.2020, 17:23, Разное

Выборы президента Белоруссии проходят с небывалым ажиотажем. Очень высокой явка была уже по итогам досрочного голосования – 41,7%. К середине дня 9 августа этот показатель достиг отметки в 73%.

В Сети появилась информация, что на некоторых участках даже закончились бюллетени, хотя очереди на вход до сих пор не уменьшаются. Первые данные о результатах выборов местный ЦИК обещал озвучить в 20:00.

Напомним, что политологи оценивают шансы на победу действующего президента Александра Лукашенко как крайне низкие. Некоторые эксперты предполагают, что его ждет судьба свергнутого украинского лидера Виктора Януковича.