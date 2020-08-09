Посольство РФ в Минске подключилось к разрешению ситуации с журналистами «Дождя»

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09.08.2020, 17:08, Новости дня

Посольство РФ в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием журналистов телеканала «Дождь» в Минске, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше посольство подключилось к разрешению ситуации с журналистами вашего телеканала. Наши дипломаты в Белоруссии находятся на связи с белорусскими компетентными органами, в том числе с МИД», – передает ТАСС ее слова в эфире телеканала «Дождь».

Кроме того, она уточнила, что по информации посольства РФ задержанные журналисты находятся в минском РУВД.

«Установлено местонахождение журналистов. С ними все в порядке, с ними есть связь. (Находятся в минском) РУВД», – добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что в Сеть попало видео с кадрами задержания. На кадрах группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов, которых после увезли в неизвестном направлении. Оказалось, что журналисты «Дождя» работали на выборах президента без аккредитации.

Позднее Союз журналистов России обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания в Минске журналистов российского телеканала «Дождь» и сообщить об их местонахождении.



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