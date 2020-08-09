Министр окружающей среды Ливана подал в отставку

09.08.2020, 16:48, Новости дня

Министр окружающей среды Ливана Дамианос Каттар подал в отставку со своего поста, сообщил ливанский телеканал Al-Jadeed. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб при этом пытается уговорить министра остаться на посту.

После взрывов в Бейруте ряд министров приняли решение сложить полномочия. В воскресенье подал в отставку министр окружающей среды Ливана Дамианос Каттар. Известно, что премьер-министр Ливана Хассан Дияб пытается уговорить министра остаться на своем посту, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что РФ направила в Ливан борт МЧС. Ранее SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. Всего авиация МЧС запланировала совершить в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов.

Кроме того, МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.