 

Явка на выборах в Белоруссии превысила 73 процентов

09.08.2020, 16:18, Новости дня

Уровень явки на выборах президента Белоруссии по данным на 16.00 составил 73,4%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Белоруссии Вадим Ипатов.

По его словам, при этом в Брестской области явка составила – 75,11%, Витебской – 75,05%, Гомельской – 81,87%, Гродненской – 75,66%, Минской – 72,30%, Могилевской – 80,29%, в городе Минске – 58,73%, передает ТАСС.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах. 

Ранее Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

Позже Тихановская призналась, что выдвижение на главный государственный пост вместо своего супруга – арестованного блогера Сергея Тихановского – принесло ей много проблем, из-за чего эту инициативу можно назвать глупостью, а не подвигом.



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