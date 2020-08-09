Автоматы, щиты и водометы: как Лукашенко собирается разгонять народ после выборов

09.08.2020, 16:43, Разное

Оппозиция скрывать свои планы не стала. Протестующие разработали стратегию борьбы на тот случай, если Лукашенко пустит в ход грязные приемы и попытается одержать победу несмотря ни на что. Впрочем, силовой блок правительства Белоруссии тоже не дремлет.

Военные, МВД и КГБ, правда, не рассказывают, как планируют действовать. Догадываться о том, как они собираются противостоять протестующим, приходится по обрывочным сообщениям из СМИ.

Судя по всему, войскам и силовикам дана установка всеми способами защищать столицу. Это значительно ограничит действия оппозиции в Минске, но даст относительную свободу в регионах.

Есть и предположения по поводу того, как они собираются расправиться с протестующими. На улицах Минска, например, уже заметили передвижные водометы.

Также в городе появились силовики с резиновыми дубинками и щитами. Остается только надеется, что в ход не пойдет огнестрельное оружие, которого теперь в столице Белоруссии очень много: пока военные носят автоматы только для устрашения.

Напомним, что главным конкурентом Александра Лукашенко является Светлана Тихановская – кандидат, вокруг которого объединились практически все оппозиционные силы. Первые данные экзит-полов местный ЦИК обещал опубликовать в 20:00, после закрытия избирательных участков.