 

TikTok не передавала данные китайским властям – ЦРУ

09.08.2020, 16:29, Новости дня

Доказательств того, что через приложение TikTok китайские власти получали данные о пользователях нет. Об этом заявили представители Центрального разведывательного управления США, отмечает 7 августа The New York Times.

Специалистов ЦРУ пригласили в Белый дом для разъяснений по поводу опасности использования приложения в США. Аналитики агентства сообщили Белому дому, что китайские спецслужбы в теории могут перехватить данные или использовать приложение для вмешательства в работу смартфонов. Но нет никаких доказательств того, что они сделали это.

При этом в 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от китайского приложения TikTok. По его словам, это приложение угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok. 

6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация “была в руках Коммунистической партии Китая”.

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что запретит доступ пользователей США к TikTok. 

2 августа из-за заявления Трампа американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok. Позже в Microsoft заявили, что планируют провести переговоры с ByteDance, которой принадлежит приложение, в течение ближайших нескольких недель и в любом случае завершат их не позднее 15 сентября 2020 года. 

Трамп 3 августа заявил, что условием продолжения работы TikTok в США является продажа приложения американской компании до 15 сентября.

СМИ сообщали, что Microsoft может заплатить за TikTok до $30 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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