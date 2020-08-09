Зеленский: Пора поставить точку в вопросе статуса крымскотатарского народа

09.08.2020, 16:29, Новости дня

Украинским властям пора поставить точку в вопросе статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира, сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

“Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму”, – отметил Зеленский.

По его словам, с началом оккупации Крыма Россией “вопросы защиты прав и законодательного определения статуса крымскотатарского народа стали еще более актуальными”.

“Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине – в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины”, – заверил Зеленский.

В Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як… Posted by Офіс Президента України on Pühapäev, 9. august 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые выступают против российских властей на полуострове, в особенности – крымских татар.