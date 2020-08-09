Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млн человек

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09.08.2020, 16:29, Новости дня

По состоянию на 9 августа количество подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании информации федеральных властей и властей штатов.

На момент публикации новости в Штатах было подтверждено 5 014 339 случаев COVID-19. Таким образом, на США приходится чуть больше четверти всех подтвержденных в мире случаев заражения.

Штат Нью-Йорк, долгое время занимавший первое место по количеству заболевших, переместился на четвертое место (424,9 тыс. инфицированных). Теперь лидируют штаты Калифорния (555,3 тыс.), Флорида (526,7 тыс.) и Техас (500,2 тыс.). Более 100 тыс. заболевших также зарегистрировано в Джорджии, Иллинойсе, Нью-Джерси, Аризоне, Северной Каролине, Луизиане, Пенсильвании, Массачусетсе, Теннеси и Алабаме.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 162 105.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 9 августа в мире коронавирусом заразились 19,67 млн человек, из них 727,57 тыс. скончались, 11,95 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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