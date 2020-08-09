Лукашенко получил от Путина письмо «на пяти страницах»

09.08.2020, 16:25, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо с информацией о российских гражданах, задержанных в Белоруссии незадолго до президентских выборов в этой стране.

Лукашенко утром 9 августа проголосовал на выборах в Минске и после этого пообщался с журналистами. По его словам, в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным он упрекнул президента России в том, что Москва перешла с Беларусью "с братских на партнёрские отношения". Путин в ответ, по словам Лукашенко, заверил, что отношения будут братскими. Лукашенко добавил, что после этого разговора получил от президента России письмо "на пяти страницах" "с изложением всех фактов" о задержанных в Беларуси 33 гражданах России. По словам белорусского президента, Следственный комитет сейчас рассматривает эти факты.

"Если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, – заблуждаетесь!" – сказал Лукашенко.

Граждане России были задержаны под Минском 27 июля и впоследствии отправлены под арест, им вменяют в вину подготовку к беспорядкам. Сам Лукашенко неоднократно комментировал их задержание, утверждая, что россияне были направлены в Беларусь целенаправленно, с целью вмешательства в выборы, и называя "враньём" версию российских официальных лиц о том, что они направлялись через Минск транзитом в Турцию и другие страны. Белорусские правоохранительные органы прямо называли задержанных россиян бойцами так называемой "ЧВК Вагнера". Среди них нашлись люди, которые ранее воевали в Донбассе против украинской армии. Украина заявила, что будет добиваться экстрадиции большей части задержанных. Российские официальные лица, в свою очередь, подвергали критике белорусские власти.

7 августа сообщалось о телефонном разговоре между президентами двух стран, посвящённом задержанию россиян. Утром того же дня в "Комсомольской правде" было опубликовано расследование, где утверждалось, что россияне и белорусские спецслужбы стали жертвой провокации спецслужб Украины. Лукашенко сказал, что знает о версии причастности "третьей страны" к случившемуся, но, по его словам, "это вторично": "Главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска".

В ходе предвыборной кампании Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и сталкивается с масштабными уличными акциями оппозиции, неоднократно обвинял российские структуры в поддержке его оппонентов, в частности не допущенных на выборы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Лично Путина во вмешательстве в выборы он не обвинял.