 

Новый смартфон Huawei Enjoy 20 показали на рендерах

09.08.2020, 16:20, Новости дня

Пользователям стали доступные рендерные изображения нового смартфона Huawei Enjoy 20+.

Аппарат красуется на снимках в прозрачном чехле, благодаря чему можно рассмотреть девайс достаточно подробно. Рендеры стали подтверждением тому, что модель обладает всплывающей селфи-камерой. Смартфон лишился вырезов и элементов, которые применяются в современных аппаратах. Новинка получила крупный 6,63-дюймовый экран с высоким разрешением. Кроме того, основная камера обладает тройным объективом.

Производитель уместил в устройстве мощный восьмиядерный чип Kirin 820 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Новинка также получила 128 гигабайт постоянной памяти и возможность расширения при помощи дополнительного слота. Смартфон имеет усиленную батарею на 4300 мАч.



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