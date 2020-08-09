 

Недорогой конкурент Renault Koleos из Китая поступил в продажу

09.08.2020, 16:20, Новости дня

На китайском рынке начались продажи обновленной версии паркетника Dongfeng T5.

Вместе с тем разработчики одновременно выпустили модификацию с удлиненным кузовом. Рестайлинг кроссовера Dongfeng T5 коснулся не только внешнего вида, но и продвинутых параметров, отсутствующих у предшественника. Многие эксперты указывают на то, что автомобиль имеет множество схожих черт с недорогой моделью Renault Koleos.

Также следует отметить, что новинка получит моторы на 1,5 и 1,6 литра с мощностью до 204 л.с. в максимальной комплектации. На выбор покупателям предложат версии с автоматической или механической трансмиссией. Базовая версия получила цену 70 тысяч юаней, а удлиненный кроссовер Dongfeng T5L оценен производителем в 150 тысяч юаней.



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