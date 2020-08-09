Новый Nissan GT-R появится в 2023 году с гибридным двигателем

09.08.2020, 16:20, Новости дня

Известная марка Nissan высказала намерения обновить все модели, которые продаются на рынке США.

В свою очередь, оценить новые тенденции автопроизводителя станет возможным по спорткару GT-R, который существенно модернизируют на фоне предшественника. Вместе с тем ряд инсайдеров предполагают, что спортивная модель получит гибридный агрегат. Несколько ранее представители марки опровергали возможность установки подобных силовых установок для данной модели.

В свою очередь, выпуск спорткара будет продолжаться до 2027 года, а за это время поклонники модели смогли лицезреть существенную модернизацию, которая коснется не только внешнего вида, но и технических параметров автомобиля от компании Nissan.