Врач перечислила напитки для плоского живота

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09.08.2020, 16:17, Разное

Эксперт рассказала, какие напитки лучше употреблять для сохранение стройности. Правильно подобранное питье поможет сделать живот плоским и избавиться от лишнего веса.
Как пишет «Слово и дело», обрести желанные формы поможет правильно подобранный рацион. Многие, стремясь обрести плоский живот, изнуряют себя строгими диетами и физическими нагрузками. Однако достичь цели можно, не прибегая к радикальным мерам, при этом еще и получив удовольствие от вкусных и полезных напитков.

Так, смузи из дыни выводит излишки воды из организма, чтобы получить максимум пользы, необходимо чаще употреблять такое лакомство. Превратив в пюре мякоть дыни, необходимо добавить мяту или базилик, а также лимонный сок.

Не менее эффективным будет употребление коктейля из пахты и помидоров. Для его приготовления следует взять оба компонента в одинаковом объеме, например, по 125 миллиграмм. Смешав ингредиенты, добавить немного порошка острого перца чили. Как отмечает врач, регулярное питье такой смеси сделает живот плоским и красивым.

Также очень полезен для фигуры простой и доступный мятный чай. Благодаря способности ускорять метаболизм, напиток помогает лучшему ускорению веществ из пищи, что легко и без затруднений избавит от лишних килограммов и сантиметров.



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