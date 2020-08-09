 

Ученые показали экстравагантный способом обработки масок

09.08.2020, 16:09, Разное

Американские исследователи поделились довольно необычным способом обработки медицинских масок в условиях пандемии COVID-19. Они предложили делать это в электрических мультиварках в течение 50 минут.
Пользователям рекомендуется активировать режим сухой готовки. Как заявили исследователи из Иллинойского университета, такой метод обработки подойдет респираторам № 95. Однако способ можно задействовать и для многоразовых масок иных типов.

Сами по себе респираторы № 95 считаются одноразовыми. Внезапно из-за большой востребованности во время пандемии коронавируса их может не стать. В результате медикам приходится использовать такие маски повторно.

Доступным вариантом для стерилизации является сухой жар. После 50 минут работы мультиварки при 5% влажности удалось ликвидировать множество вариантов вирусов.



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