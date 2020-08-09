Медики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

09.08.2020, 16:09, Разное

Большинство людей ошибочно считают, что “пьянство” и “алкоголизм” – это понятия, характерные для одинаковых явлений. Медики объяснили, в чем разница между этими определениями.

Пьянство представляет собой привычку, от которой в любой момент человек способен избавиться самостоятельно при желании. Это регулярное потребление спиртных напитков может предшествовать алкоголизму. Для этой вредной привычки характерно сильное похмелье по утрам, сопровождающееся отвращением к алкоголю.

Алкоголизм, в отличие от пьянства, является серьёзным хроническим заболеванием, характеризующимся физической и психической зависимостью от спиртных напитков. Он может сопровождаться такими явлениями, как повышенная тяга к алкоголю, неспособность регулировать количество выпитого, склонность к запою, появление абстинентного синдрома, снижение контроля над своим поведением, психическая деградация и токсическое поражение печени и других внутренних органов. Такой человек нуждается в помощи специалистов и поддержке близких людей, хотя многие зависимые от этанола люди склонны отрицать собственное бессилие перед пагубным пристрастием.