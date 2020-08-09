Названы звезды, которые быстро пришли в форму после родов

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09.08.2020, 16:09, Разное

Журналисты назвали знаменитостей, которые быстро пришли в форму после родов. Некоторым вернуть себе былую стройность не составило труда.
В феврале нынешнего года мамой в четвертый раз стала супруга Джигана Оксана Самойлова. Она подарила своему избраннику долгожданного сына Давида. Уже через несколько дней бизнес-вумен похвасталась плоским животом после кесарева сечения. Сама же мать четверых детей была удивлена, что настолько быстро пришла в форму. По этому поводу высказалась блогер Ида Галич. По ее словам, Оксане Самойловой очень повезло иметь такую отличную фигуру, ведь она после четырех родов выглядит очень хорошо. В то же время блогер призвала девушек не комплексовать. Далеко не всем удается выглядеть настолько хорошо и до беременности.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко во второй раз стала мамой в феврале. На свет появилась ее дочь Ева. Модель и после первых родов довольно быстро пришла в форму. В этот раз на восстановление потребовалось время. Находясь на изоляции, модель занималась спортом и правильно питалась.

Певица и блогер Саша Зверева стала мамой в четвертый раз чуть больше месяца тому назад. Во время вынашивания малыша знаменитость продолжала заниматься спортом и правильно питаться. Мышцы звезды находятся в тонусе, а тело не выглядит рыхлым.

Звездный визажист Гоар Аветисян продолжает приходить в форму после родов. После появления на свет первенца ей уже удалось сбросить несколько килограмм. Визажист придерживается принципов правильного питания.



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