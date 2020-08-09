 

СЖР потребовал от Минска раскрыть причину задержания журналистов «Дождя»

09.08.2020, 16:08, Новости дня

Союз журналистов РФ обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания в Минске журналистов российского телеканала «Дождь» и сообщить об их местонахождении.

«Журналисты освещали голосование по выборам президента страны. По свидетельству очевидцев, задержанных увезли в неизвестном направлении. О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось. Союз журналистов РФ требует от властей Белоруссии объяснить причины задержания наших коллег и назвать их местонахождение», – говорится в сообщении на сайте СЖР.

Ранее сообщалось, что в Сеть попало видео с кадрами задержания. На кадрах группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов, которых после увезли в неизвестном направлении. Задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.



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