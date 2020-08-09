Ученые: Детям полезно проводить время на свежем воздухе без взрослых

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09.08.2020, 15:53, Разное

Ученые выяснили, что провождение времени на свежем воздухе без родителей очень полезно для детей. Такой отдых позволяет укрепить связь подрастающего поколения с природой.
Согласно проведенному недавно исследованию, уединение на природе, связанное с рыбалкой, кемпингом или другими занятиями благотворно отражается на психическом и физическом здоровье ребенка, сообщается в статье зарубежного научного портала Sciencealert.

Специалисты отталкивались от растущих доказательств пользы времяпрепровождения на лоне природы для самочувствия человека и его связи с ней. Для неокрепшего детского организма крайне важно воздействие свежего воздуха, солнечных лучей. По словам экспертов, у детей, лишенных полноценного общения с природой, может наблюдаться задержка эмоционального и умственного развития, теряются исследовательские и творческие способности.



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