Мать Тимати снова проявила симпатию к бывшей невестке Алене Шишковой

09.08.2020, 15:53, Разное

Мать рэпера Тимати в очередной раз публично проявила симпатию к бывшей невестке Алене Шишковой. Она сделала комплимент стройной фигуре модели и выразила надежду, что внучка Алиса в будущем сможет похвастаться такими же формами.

Мать Тимати оставила положительный комментарий под новым снимком Алены Шишковой в Instagram. Эффектная блондинка сделала селфи в зеркале. На ней в тот момент был надет черный топ с открытыми плечами, светлые джинсы и темные ботинки. На комментарий Симоны Черноморской Алена Шишкова ответила, что у дочери Алисы должна быть фигура еще лучше, чем у нее.

Подписчики нередко заявляют, что 27-летняя модель страдает анорексией. На некоторых фотографиях бывшая возлюбленная Тимати выглядит очень худой. Также Шишкову обвиняют в многочисленных пластических операциях, хотя она не афиширует данный факт. Зато в своем профиле модель рассказывает о постоянных занятиях в спортивном зале и о правильном рационе питания.

Дочь Шишковой Алиса очень много времени проводит с бабушкой. Такое решение было принято на семейном совете, поскольку оба родителя много работают. Поклонники считают, что мать Тимати больше любит внучку Алису, нежели внука Ратмира, которого рэперу родила нынешняя избранница Анастасия Решетова. В последнее время пользователи заподозрили разлад в отношениях влюбленных. Модель с сыном отдыхает во Франции в доме свекра, а Тимати вместе с матерью и дочкой отправился на Бали.