Немецкие специалисты объяснили влияние на здоровье человека позы во сне

09.08.2020, 15:53, Разное

Каждый человек спит в той или иной позе, не задумываясь, имеет ли это какое-либо влияние на организм. Немецкие исследователи объяснили взаимосвязь положения людей во сне и их здоровья.

Как пишет «Слово и дело», поза для сна выбирается индивидуумом неосознанно. Однако на нее необходимо обращать внимание, так как положение тела оказывает сильное воздействие на все органы и системы человеческого тела.

Так, люди, спящие на правом боку, часто сталкиваются с расстройствами пищеварения и болезнями желудка. Причем этот показатель превышает среднестатистические данные в два раза. Причиной тому является попадание в пищевод желудочной кислоты, что усложняет работу поджелудочной железы.

Не меньшее влияние на состояние здоровья имеют и согнутые ноги и руки. Из-за такого положения часто затекает шея, также эта позиция может привести к боли в области спины. Лица, спящие на спине, также подвержены опасности, если никого нет рядом. В этой позе иногда язык западает в горло, что приводит к несчастным случаям.

В случае с наличием проблем с засыпанием эксперты рекомендуют соблюдать режим сна. Кроме того, полезно отказаться от алкоголя и увеличить ежедневные нагрузки и активность. Также принесет пользу соблюдение специальных техник, позволяющих быстрее заснуть и выспаться в течение ночи.