На выборы президента Белоруссии в посольстве в Москве пришли 1,4 тыс. человек

09.08.2020, 15:53, Новости дня

На выборах президента Белоруссии на московском участке к 14.00 мск воскресенья проголосовали около 1,4 тыс. избирателей, сообщили в посольстве республики в России.

«По состоянию на 14.00 мск в воскресенье на избирательном участке в Москве проголосовало около 1 тыс. 400 избирателей. Всего с учетом тех, кто голосовал досрочно, около 2 тыс. 500», – передает источник РИА «Новости».

При этом в эфире телеканала «Белорусь 1» сообщили, что явка на московском участке составила уже 80%.

«Голосовать приходят целыми семьями, очень много молодежи, а также дипломатов, членов их семей, представителей интеграционных структур, постоянного комитета союзного государства, ОДКБ», – сообщается на телеканале.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

Явка на президентских выборах в Белоруссии на 14.00 составила 65,19%. В Брестской области явка составила – 63,05%, Витебской – 67,35%, Гомельской – 75,83%, Гродненской – 65,75%, Минской – 64,21%, Могилевской – 72,57%, в городе Минске – 52,03%.