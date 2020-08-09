 

США наложили санкции на чиновников и главу администрации Гонконга

09.08.2020, 15:48, Новости дня

Американские власти ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, в том числе против главы администрации города Кэрри Лам. Пекин приказал США закрыть свое консульство в Чэнду, что стало последним шагом в ухудшении отношений между странами.

США наложили санкции на некоторых ведущих официальных лиц Гонконга и высших руководителей Китая, осуществляющих жесткие меры Пекина на этой территории, что еще больше усилило применение администрацией Трампа санкций против высокопоставленных китайских политических фигур, пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что меры министерства финансов нацелены на назначенного Пекином главного исполнительного директора территории Кэрри Лам и нескольких других нынешних и бывших должностных лиц, ответственных за выполнение решения Пекина установить больший контроль над бывшей британской колонией.

Ранее сообщалось, что санкции ввели также в отношении комиссара полиции Гонконга Криса Тана, предыдущего главы ведомства Лу Вэйцуна (Стивена Ло), министра по вопросам безопасности Джона Ли, секретаря по делам юстиции Терезы Чэн (Чжэн Жохуа).

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В начале августа Помпео раскритиковал власти Гонконга за перенос парламентских выборов в городе из-за эпидемиологической ситуации. 



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