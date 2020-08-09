Составлен ТОП-3 скоростных премиальных седанов

09.08.2020, 15:30, Разное

Эксперты составили ТОП-3 самых скоростных седанов премиального класса. Обычно люксовые авто не ассоциируются с большими показателями разгона, но среди них есть и те, кто способен преодолеть отметку в 300 километров в час.

Возглавляет рейтинг Bentley Flying Spur. У британской модели отсутствуют видимые признаки гоночного авто. Максимальная скорость автомобиля достигает отметки в 330 километров в час. Под капотом седана находится турбомотор W12, способный выдавать 635 лошадиных сил. Чтобы набрать первые 100 километров, автомобилю нужно 3,8 секунды.

На втором месте рейтинга находится Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Максимальная скорость машины достигает 315 километров в час. Под капотом этого премиального авто находится 8-цилиндровый турбированный агрегат объемом четыре литра. Он способен выдавать 640 лошадиных сил. Первые 100 километров транспортное средство набирает за 3,2 секунды.

Третью позицию заняла Maserati Quattroporte GTS GS. Максимальная скорость модели итальянского производства составляет 310 километров в час. Под капотом размещен турбодвижок на 8 цилиндров, способный выдавать 530 лошадиных сил. При таких технических параметрах разгон до 100 километров в час занимает 4,7 секунды.