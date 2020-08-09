 

Бузова и Манукян обменялись роскошными подарками в честь годовщины отношений

09.08.2020, 15:30, Разное

В пятницу, 7 августа, певица Ольга Бузова и музыкальный исполнитель Давид Манукян отметили годовщину своих отношений. В честь этого они обменялись дорогостоящими подарками.
Несколько дней назад 34-летняя Ольга Бузова со своим возлюбленным 27-летним Давидом Манукяном, больше известным под сценическим псевдонимом DAVA, отправились на отдых в Сочи. Пара разместилась в самом дорогом отеле Красной Поляне, где номер стоит от 80 000 рублей за сутки. Там они отпраздновали годовщину своих отношений. В дневное время они загорали на пляже, а позже посетили ресторан, где работает один из лучших шеф-поваров курорта.

Известно, что познакомились звезды во время съемок видеоклипа певицы «Лайкер». О своей дате и ее проведении Бузова и Манукян рассказали подписчикам на своих страницах в Instagram.

Также знаменитости похвастались перед своими фолловерами презентами, которые они вручили друг другу. Ольга Бузова получила от исполнителя композиции «Черный бумер» браслет, изготовленный из белого золота и отделанный бриллиантами от Cartier. Специалисты оценили его в 3,5 млн рублей. Дополнили данное ювелирное украшение сережки и подвеска этого же бренда.

Что касается Давида Манукяна, ему возлюбленная подарила часы Rolex и браслет от Mercury. По мнению поклонников, исполнительница хита «Мандаринка» потратила на это примерно 5,5 млн рублей.



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