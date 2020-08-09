 

Компания Apple запатентовала планшет с проецируемой клавиатурой

09.08.2020, 15:30, Разное

Американская компания Apple запатентовала планшет, который должен получить проецируемую клавиатуру. Устройство обзаведется несколькими интересными с технической точки зрения.
Купериновский девайс может получить вертикальную подвижную рамку. В ней будут расположены датчики, необходимые для создания уникальной лазерной клавиатуре. Скорее всего, набор сенсоров станет считывать руки пользователи и отображать клавиши так, чтобы обладатель планшета не закрывал рабочее поле.

В описании к новинке говорится, что встроенные датчики способны определять расстояние до объектов и их непосредственную форму. В связи с этим изображение, направленное на заданную поверхность, станет точно отображать все действия пользователя. Планшет получит систему сканирования лица.

Отмечается, что заявка на изобретение не является новой. Она представляет собой логическое продолжение патента, в который сотрудники компании Apple решили добавить новые технологии. Аналогичное устройство регистрировалось и ранее, но сам девайс больше напоминал ноутбук.



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