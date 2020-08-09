 

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Калужской области

09.08.2020, 15:23, Новости дня

При жесткой посадке легкомоторного самолета в Малоярославецком районе Калужской области погиб пилот.

«В аэропорту «Кудиново» совершил жесткую посадку легкомоторный самолет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

После инцидента Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства

«Проведение проверки поручено Калужской транспортной прокуратуре. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехал калужский транспортный прокурор Денис Косик.

Ранее при жесткой посадке дельталета в Подмосковье погибли двое человек.



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