 

И.о. мэра Луцка заболел COVID-19, но все еще против ужесточения карантина

09.08.2020, 14:20, Новости дня

Исполняющий обязанности мэра Луцка Григорий Пустовит заболел COVID-19 и со 2 августа находится на самоизоляции. Об этом он сообщил 9 августа в Facebook.

“Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно, однако допускаю, что наиболее вероятно, что я заразился во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка”, – написал и.о. мэра.

Вместе с этим он призвал политических оппонентов не злоупотреблять фактом его болезни и не связывать ее с позицией города по усилению карантинных мероприятий.

“Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк в “красную” зону эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города”, – подчеркнул он.

Шановні лучани!Робота публічної особи в період карантину передбачає певний ризик. Звичайно, всі повинні…

Posted by Григорій Пустовіт on Pühapäev, 9. august 2020

По состоянию на 9 августа в Волынской области подтверждено 4282 случая заболевания COVID-19. Среди них в Луцке – 1056.

По решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля из-за высокой заболеваемости COVID-19 в “красную” карантинную зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

В Луцке и Тернополе выразили недовольство введенными ограничениями, заявив, что выполнят их частично.

С 8 августа Луцк и Тернополь исключены из “красной” зоны, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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