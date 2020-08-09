 

В Минске задержали троих журналистов российского телеканала “Дождь”

09.08.2020, 15:20, Новости дня

В Минске задержаны корреспонденты российского телеканала “Дождь” Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Видео задержания обнародовал Telegram-канал NEXTA-Live.

“На улице Интернациональная, 18 в Минске произошло брутальное задержание. Неизвестные в масках свинтили трех мужчин и увели в неизвестном направлении. Причем на видео видно, что милиция, проезжавшая мимо, на инцидент вообще никак не отреагировала”, – говорится в сообщении.

На видео видно, как люди в штатском и масках кладут мужчин на асфальт, после чего увозят в неизвестном направлении.

Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова в комментарии “Дождю” рассказала, что журналистов задержали после разговора с ней. 

Вечером 7 августа стало известно о задержании троих корреспондентов телеканала “Настоящее время” в минском отеле. Двое из задержанных – Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк – граждане Украины, Юрий Баранюк – россиянин. В течение нескольких недель они освещали ход президентской кампании в Беларуси. Накануне задержания съемочная группа вела трансляцию с сорванного митинга оппозиции. 

Задержанных журналистов выслали из Беларуси, запретив въезд в страну на 10 лет.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и будет проходить до 8 августа включительно. Сегодня проходит основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Финляндия продлила закрытие границ с Россией

08.08 / “Россия всегда выступала за мир”. Медведев оправдался за свое решение начать войну против Грузии

26.06 / Медики в Москве пожаловались Путину и Собянину: им недоплатили “коронавирусные” выплаты

17.07 / Сафронов в СИЗО бросил курить

02.07 / Бывшего крымского депутата Ганыша, осужденного за госизмену, задержали и отправили в киевское СИЗО. Адвокат выразил недоумение

21.07 / Суд признал законным дело о коррупции в отношении генералов МВД

13.07 / Политолог: Региональные избиркомы спасли ряд партий от неминуемого провала на выборах

20.07 / Москалькова посетила в «Лефортово» Сафронова и Фургала

01.08 / Проценко сказал, как определить коронавирусный кашель

11.07 / Трамп назвал важнейший аспект в отношениях с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска