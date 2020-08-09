Жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Цепкало приехала в Москву

09.08.2020, 15:20, Новости дня

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула страну и уехала в Россию. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник в окружении ее супруга, экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало.

По данным агентства, Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования.

Собеседники “Интерфакса” утверждают, что задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктора Бабарико Марии Колесниковой 8 августа произошло по ошибке – задержать намеревались якобы Веронику Цепкало.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах – Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и отправился в Москву. Потом сообщалось, что они приехал в Украину. Штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Тихановскую поддерживают соратницы Колесникова и Вероника Цепкало, жена Валерия Цепкало.