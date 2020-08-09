 

Жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Цепкало приехала в Москву

09.08.2020, 15:20, Новости дня

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула страну и уехала в Россию. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник в окружении ее супруга, экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало.

По данным агентства, Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования.

Собеседники “Интерфакса” утверждают, что задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктора Бабарико Марии Колесниковой 8 августа произошло по ошибке – задержать намеревались якобы Веронику Цепкало.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах – Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и отправился в Москву. Потом сообщалось, что они приехал в Украину. Штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Тихановскую поддерживают соратницы Колесникова и Вероника Цепкало, жена Валерия Цепкало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Открыто движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Симферополя

29.06 / Китай собрался создать крупнейшего покупателя нефти

17.07 / Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

24.07 / Остановят ли США «Северный поток-2»? 

12.07 / Саакашвили: Я Трампа возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были, по фонтанам прыгали

06.07 / В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины

27.06 / Тела погибших в авиакатастрофе 1952 года найдены на Аляске

10.07 / Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

17.07 / “Власти не нужно помогать, ее нужно менять”. Фракция “Голос” в Раде объявила о переходе в оппозицию

24.07 / Суд закрыл производство против Зеленского из-за его неприкосновенности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска