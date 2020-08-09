 

Медики назвали три суперпродукта, очищающих сосуды от холестерина

09.08.2020, 15:17, Разное

Медики из Великобритании назвали три суперпродукта, очищающих кровеносные сосуды и артерии от «плохого» холестерина. Морковь, чернослив и авокадо играют решающую роль в борьбе с подобными отложениями.
Диетологи рассказали изданию Express, что «плохой» холестерин опасен для кровеносных сосудов, липопротеины низкой плотности образовывают бляшки, которые налипают на внутренние стенки артерий, тем самым развивается атеросклероз, что приводит к инфарктам и инсультам. На первом месте топ-3 суперпродуктов – это морковь: всего лишь 200 гр. исследуемого сырого корнеплода на завтрак в течение нескольких недель может снизить уровень ЛПНП-холестерина практически на 11%.

На втором месте чернослив, добровольцы во время эксперимента около двух месяцев употребляли ежедневно по 12 плодов сухофрукта. Как результат: снизился холестерин, эффект был таким же, как при использовании медицинских препаратов. Замыкает тройку лидеров авокадо – мощный антиоксидант и иммуностимулятор, очищающий организм за счёт большого количества клетчатки, полезных жирных кислот и витамина Е.



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