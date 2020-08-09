 

Лукашенко сказал о первом иностранном визите после победы на выборах

09.08.2020, 15:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, куда он совершит первый визит в случае своей победы на выборах.

«Я не напрягаюсь по поводу своих первых визитов. Не первый год буду президентом, если мне люди доверят. Поэтому у меня нет этой проблемы. Я уже с первыми визитами наездился, поэтому искренне говорю, что такой проблемы у меня нет», – передает БелТА его слова.

Глава Белоруссии уточнил, что поедет туда, куда его пригласят.

«Мы не будем совершать визит ради того, чтобы что-то продемонстрировать. Нам это не нужно», – добавил он.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах. 

Явка на президентских выборах в Белоруссии на 14.00 составила 65,19%. В Брестской области явка составила – 63,05%, Витебской – 67,35%, Гомельской – 75,83%, Гродненской – 65,75%, Минской – 64,21%, Могилевской – 72,57%, в городе Минске – 52,03%.



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