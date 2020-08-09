 

Кроссовер Volkswagen Tharu признали бестселлером марки

09.08.2020, 15:10, Новости дня

В начале нынешнего года в Китае стартовали продажи кроссовера Volkswagen Tharu, который за короткое время выступил лидером среди моделей марки.

Сообщается, что в дальнейшем состоится старт продаж данной модели на рынке России, но ранее представители марки анонсировали, что автомобиль появится под названием Tarek. С начала 2020 года на китайском рынке реализовали свыше 80 тысяч машин данной модели, однако прежний лидер Tiguan достиг только 79 тысяч сделок, заняв второе место по уровню спроса.

По техническим параметрам здесь следует указать использование 1,4-литрового бензинового двигателя, который выдает 150 л.с. мощности. Кроме того, новинка получила 2-литровый турбированный мотор с отдачей 186 л.с. Во всех комплектациях предусмотрели 7-ступенчатую коробку передач с передним приводом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Российские журналисты и блогеры пристыдили участников беспорядков в Бейруте

08.07 / Адвокат Сафронова допустил допрос Рогозина

28.07 / За сутки в Киеве коронавирус выявили у 110 человек

29.07 / Турция собралась ужесточить меры против коронавируса

06.07 / В атаке на иранский ядерный объект обвинили Израиль

02.07 / По факту сближения самолетов в небе над Ростовом-на-Дону началась проверка

03.08 / Переговоры Microsoft и TikTok продолжились в Белом доме

09.08 / Началась видеоконференция доноров по Ливану

13.07 / «Турецкие авиалинии» объявили о возобновлении полетов в Россию

08.08 / Жуткие кадры — в Индии при посадке пассажирский самолёт развалился на части

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска