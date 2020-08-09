Кроссовер Volkswagen Tharu признали бестселлером марки

09.08.2020, 15:10, Новости дня

В начале нынешнего года в Китае стартовали продажи кроссовера Volkswagen Tharu, который за короткое время выступил лидером среди моделей марки.

Сообщается, что в дальнейшем состоится старт продаж данной модели на рынке России, но ранее представители марки анонсировали, что автомобиль появится под названием Tarek. С начала 2020 года на китайском рынке реализовали свыше 80 тысяч машин данной модели, однако прежний лидер Tiguan достиг только 79 тысяч сделок, заняв второе место по уровню спроса.

По техническим параметрам здесь следует указать использование 1,4-литрового бензинового двигателя, который выдает 150 л.с. мощности. Кроме того, новинка получила 2-литровый турбированный мотор с отдачей 186 л.с. Во всех комплектациях предусмотрели 7-ступенчатую коробку передач с передним приводом.