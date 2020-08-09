Бренд Jeep выбрал завод для своего первого электромобиля

09.08.2020, 15:10, Новости дня

Известный американский бренд Jeep объявил о решении начать серийное производство первого электрокара.

В качестве основной производственной площадки выбрали завод, расположенный в Италии. К настоящему времени объявлено, что выпускать новый электрокар начнут на предприятии компании Fiat. Разработчики скрывают подробности о новинке, но некоторые детали уже объявлены. Так, электрокар станет более компактным, чем внедорожник Renegade.

Кроме того, производителем будет задействована архитектура PSA. Изначально в продажу выпустят модель исключительно с передним приводом, но в последующие период могут поступить и модификации с агрегатами на обеих осях. Остальные данные пока не называют до официальной премьеры.