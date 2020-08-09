 

Бренд Jeep выбрал завод для своего первого электромобиля

09.08.2020, 15:10, Новости дня

Известный американский бренд Jeep объявил о решении начать серийное производство первого электрокара.

В качестве основной производственной площадки выбрали завод, расположенный в Италии. К настоящему времени объявлено, что выпускать новый электрокар начнут на предприятии компании Fiat. Разработчики скрывают подробности о новинке, но некоторые детали уже объявлены. Так, электрокар станет более компактным, чем внедорожник Renegade.

Кроме того, производителем будет задействована архитектура PSA. Изначально в продажу выпустят модель исключительно с передним приводом, но в последующие период могут поступить и модификации с агрегатами на обеих осях. Остальные данные пока не называют до официальной премьеры.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / В Белгороде мужчина убил возлюбленную и ее друга

02.07 / За недостатки в подборе кадров. Зеленский объявил выговор председателю Сумской ОГА

31.07 / Полиция продолжает искать полтавского угонщика, но “не в такой масштабной фазе”

16.07 / Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти

05.08 / Около 300 тыс. жителей Бейрута остались без крова из-за взрыва в порту

29.06 / В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

02.07 / 3 июля Верховная Рада проведет внеочередное заседание – Арахамия

28.07 / Мощные взрывы прогремели на авиабазе в Ираке с военными США

03.08 / В Киеве за сутки COVID-19 заболело 102 человека – Кличко

25.06 / Памфилова: досрочно проголосовали более 86 тысяч человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска