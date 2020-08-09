 

NI предостерег США от опасных полетов разведчиков над границей с Россией

09.08.2020, 15:09, Разное

Издание The National Interest опубликовало статью о полетах разведчиков США. Эксперты NI предостерегают руководство американских ВВС об опасности таких рейсов над границей с Россией.
Как пишет «Ньюинформ» в последнее время самолеты-разведчики, принадлежащие воздушному флоту Соединенных Штатов Америки, совершают рейсы в непосредственной близости от границы России. Воздушные суда пролетают над черноморской акваторией, однако такой маршрут является, уверены специалисты, консультирующие NI, ошибочным ввиду своей рискованности.

Российские самолеты-истребители уже неоднократно демонстрировали возможность совершения успешного перехвата разведчиков из США и стран НАТО. Далее же последствия маневров военных американской армии могут повлечь за собой опасные последствия.

Политика Соединенных Штатов в отношении военных сил требует большей осторожности, уверены в NI. Дело в том, что те же сведения, которые американцы получают с помощью разведывательных самолетов, ненамного отличается от данных, присланных со спутников. Поэтому риски от подобного рода полетов не оправдывают себя, и от данной тактики целесообразно отказаться.



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