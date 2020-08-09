Явка на выборах президента Белоруссии составила 65 процентов

09.08.2020, 15:08, Новости дня

Явка на президентских выборах в Белоруссии на 14.00 составила 65,19%. Соответствующие цифры обнародовал заместитель председателя Центризбиркома страны Вадим Ипатов.

В Брестской области явка составила – 63,05%, Витебской – 67,35%, Гомельской – 75,83%, Гродненской – 65,75%, Минской – 64,21%, Могилевской – 72,57%, в городе Минске – 52,03%, передает ТАСС сообщение Ипатова.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».