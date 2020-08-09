Началась видеоконференция доноров по Ливану

09.08.2020, 15:08, Новости дня

Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл видеоконференцию доноров по координации помощи Ливану после мощного взрыва в порту Бейрута.

Макрон отметил необходимость поддержки населения и отметил вклад всех стран, которые уже оказали Ливану помощь.

«Цель этой конференции – мобилизовать средства, чтобы дать конкретные ответы на нужды населения», – передает слова президента Франции ТАСС.

«Сейчас стоит вопрос о доверии ливанского народа (…), и мы адресуем это сильное послание, чтобы показать, что мы рядом в час трагедии», – сказал Макрон.

При этом президент отметил, что рассчитывает на поддержку Россией его предложений по мобилизации международной поддержки Бейруту.

«В нашей конференции участвуют 15 государств. Мы также обращались к РФ и Турции, и я уверен, что они окажут поддержку», – подчеркнул он.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.

Россия направила в Ливан борт МЧС. Ранее SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. Всего авиация МЧС запланировала совершить в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов.

МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.

Ливан выразил благодарность РФ за помощь после взрыва в порту Бейрута, власти страны надеются, что Москва поставит в город строительные материалы.

Российская группировка МЧС завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва в порту Бейрута, при этом власти Ливана уже не надеются найти живых под завалами.