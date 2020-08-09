Стало известно о возможном переходе Роналду в другой клуб

09.08.2020, 15:08, Новости дня

Форвард итальянского «Ювентуса» и игрок сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в другой футбольный клуб, сообщили зарубежные СМИ.

Так, футболист может стать игроком французского «ПСЖ», передает Рен ТВ со ссылкой на портал Foot Mercato.

Уточняется, что агент футболиста уже начал переговоры с командой из Парижа.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил 1 млрд долларов. Как пишет Forbes, Роналду за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.

Напомним, Роналду занял второе место в рейтинге лучшего футболиста 21-го века по данным системы рейтингов ELO, уступив Лионелю Месси.