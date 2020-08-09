 

В Саратовской области найдено тело пропавшего рыбака

09.08.2020, 14:53, Разное

В Саратовской области был найден труп ранее пропавшего рыбака. В воскресенье, 9 августа, тело погибшего мужчины извлекли из реки в Энгельсском районе.
Личность мужчины уже установлена. Сообщается, что погиб 30-летний местный житель. Он отправился на рыбалку на резиновой лодке.

Сотрудники МЧС доставили на берег тело мужчины и лодку. Далее к своей работе приступили сотрудники полиции. Они устанавливают все подробности и обстоятельства случившегося. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.



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