 

В России стартовали продажи самого дешевого смартфона от Samsung

09.08.2020, 14:53, Разное

В РФ начались продажи нового бюджетного и современного устройства от южнокорейской Samsung. Galaxy A01 Core является самым дешевым смартфоном компании на отечественном рынке.
Как пишет «Инфореактор», стоимость аппарата в торговых точках российских дилеров не превысит 6 тысяч рублей (75 долларов на международном рынке). Цветовое решение дизайнеры предложили в трех вариантах, черном, красном и синем корпусе.

При этом Galaxy A01 Core имеет также актуальные для современного рынка мобильных технологий технические характеристики. Так, работает устройство на десятой версии операционной системы Android Go. Дисплей размером в 5,5 дюйма выполнен по технологии TFT и поддерживает HD+.

Снимать фото или видеоролики можно с помощью 8-мегапиксельной камеры, селфи-модуль здесь имеет разрешение в 5 мегапикселей. Четырехъядерный процессор MediaTek MT6739 дополняет 1-гигабайтный чип оперативной памяти. Для хранения любого рода контента предусмотрен флэш-накопитель в 16 гигабайт. Кроме того, в смартфоне достаточно емкий аккумулятор объемом в 3 тысячи мАч, дающий возможность полноценно пользоваться устройством целые сутки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Кристина Риччи разводится с мужем после семи лет отношений

28.06 / Рима Пенджиева из «Дома-2» продемонстрировала пикантный снимок в нижнем белье

23.07 / Мнение: 3-й китайский авианосец

31.07 / Медики назвали эффективное и простое средство от выпадения волос

02.07 / В центре Москвы загорелся дом

06.08 / Пермякова из “Интернов” показала подросшую красавицу-дочь

01.07 / “Фильм о настоящих мужчинах” – чемпион Европы по бодибилдингу Зайнилов о “Шугалее-2”

01.08 / Настя Ивлеева официально возвращается в программу «Орел и Решка»

07.07 / Володин о решении ЕСПЧ по обращению коммуниста Рашкина: Он должен извиниться

01.08 / Накопительные пенсии граждан России увеличатся на 9% с 1 августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска