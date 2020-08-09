В России стартовали продажи самого дешевого смартфона от Samsung

09.08.2020, 14:53, Разное

В РФ начались продажи нового бюджетного и современного устройства от южнокорейской Samsung. Galaxy A01 Core является самым дешевым смартфоном компании на отечественном рынке.

Как пишет «Инфореактор», стоимость аппарата в торговых точках российских дилеров не превысит 6 тысяч рублей (75 долларов на международном рынке). Цветовое решение дизайнеры предложили в трех вариантах, черном, красном и синем корпусе.

При этом Galaxy A01 Core имеет также актуальные для современного рынка мобильных технологий технические характеристики. Так, работает устройство на десятой версии операционной системы Android Go. Дисплей размером в 5,5 дюйма выполнен по технологии TFT и поддерживает HD+.

Снимать фото или видеоролики можно с помощью 8-мегапиксельной камеры, селфи-модуль здесь имеет разрешение в 5 мегапикселей. Четырехъядерный процессор MediaTek MT6739 дополняет 1-гигабайтный чип оперативной памяти. Для хранения любого рода контента предусмотрен флэш-накопитель в 16 гигабайт. Кроме того, в смартфоне достаточно емкий аккумулятор объемом в 3 тысячи мАч, дающий возможность полноценно пользоваться устройством целые сутки.