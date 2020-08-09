В Белоруссии накрыли притон с почтовыми голубями, агитирующими за оппозицию

09.08.2020, 14:50, Разное

Утром 9 августа, в день президентских выборов силами КГБ Республики Беларусь была разоблачена сеть притонов с обученными почтовыми голубями, замеченными в распространении листовок с агитационными материалами.

В притоне находилось несколько десятков птиц и пачка агитационных листовок за Светлану Тихановскую. Голуби брали в клюв листовку, разносили по балконам минчан и летели в притон за новой партией. Несколько дней птицы оставались незамеченными, пока не прилетели на балкон к минскому пенсионеру Алексею Калушевичу. Последний и вызвал КГБ.

– Прилетел какой-то белый пернатый с бумажкой и оставил её на балконе. Развернул я бумажку, а там увидел деструктивную информацию! Разные провокационные лозунги, обещания хорошо жить и всё остальное заставили меня вызвать КГБ. Неприемлемо, когда птиц используют для дестабилизации общественно-политической жизни нашего клочка стабильности и независимости, — рассказал пенсионер.

В ЦИК Белоруссии это происшествие назвали актом голубиного терроризма и пообещали наказать ответственных.