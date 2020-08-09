 

TikTok объявил об иске против администрации Трампа

09.08.2020, 14:48, Новости дня

Китайская соцсеть TikTok сообщила о своем намерении подать иск против администрации президента Дональда Трампа после того, как глава Белого дома подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok».

«Он (указ) основан на чистой спекуляции и домыслах. В указе нет фактических выводов, в нем только вновь приводятся рассуждения о том, что Китай ведет себя неправильно», – передает ТАСС слова источника со ссылкой на СМИ Китая.

Напомним, Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat.

Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США». Трамп заявил, что нужно «предпринять усилия, чтобы ответить на угрозу одного конкретного приложения – TikTok.

Кроме того, член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что нажим властей США на TikTok стал опасным прецедентом, который может убить интернет как подлинно глобальную сеть, а также ставит под сомнение всю риторику Вашингтона о защите свободы слова.



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