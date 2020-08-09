 

Лукашенко высказался о своем отношении к Тихановской

09.08.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах.

«Я не считаю этого человека [Тихановскую] главным конкурентом. Это вы [СМИ] сделали ее главным конкурентом, а она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать», – передает слова главы республики ТАСС.

Лукашенко также раскритиковал предвыборную программу Тихановской. Она ранее заявляла, что намерена в случае своей победы в течение полугода организовать «новые и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов».

«Что это за программа? Проведем нечестные выборы, победим в нечестных выборах, а потом выпустим политических, экономических [преступников], наркоманов, уголовников и проведем честные выборы. Объясните, что это такое?» – поинтересовался Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.  

Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

Позже Тихановская призналась, что выдвижение на главный государственный пост вместо своего супруга – арестованного блогера Сергея Тихановского – принесло ей много проблем, из-за чего эту инициативу можно назвать глупостью, а не подвигом.



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