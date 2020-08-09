Названы 6 фруктов, которые нужно употреблять во время и после лечения рака

09.08.2020, 14:30, Разное

Медики назвали шесть фруктов, которые нужно употреблять во время лечения рака и после завершения терапии. Борьба с онкологическими болезнями имеет опасные побочные эффекты. Однако изменение рациона поможет сгладить последствия проведенной химиотерапии.

В рацион необходимо включить банан. Он поможет справиться с диареей и запорами, поскольку насыщен пектином. В целом, употребление фрукта нормализует работу ЖКТ.

Полезным является и грейпфрут, который ученый называют «иммуностимулирующим фруктом». В его составе присутствует ликопин, обладающий противораковыми свойствами.

Лимон богат на витамин С. Это соединение помогает тормозить процесс распространения метастазов. Витамин С также содержится в груше. Она же имеет пектин. Употребление этого фрукта укрепляет иммунную систему и снижает вероятность развития онкозаболеваний.

В яблоках содержится достаточное количество пектина, магния и витамина С. Эти фрукты способны остановить увеличение числа пораженных тканей. Апельсин помогает подавить рост раковых клеток.